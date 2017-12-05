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Спорт | В Пензе во дворце единоборств прошли крупные соревнования по карате

05.12.2017|15:04
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Во дворце единоборств «Воейков» прошли межрегиональный турнир, чемпионат и первенство Пензенской области по карате-кекусинкай. В них приняли участие около 250 человек из разных городов страны.

В экипировке самых юных атлетов обязательно присутствуют перчатки и шлемы.

«Остальные спортсмены дерутся уже только в накладке на голень, а взрослые без защиты», - отметил президент Федерации кекусинкай Пензенской области Владимир Сычин.

В полноконтактном карате нельзя наносить удары руками в голову, а вот ногами - можно.

Представитель Пензенской области Михаил Россиев, выступавший в дисциплине «до 60 килограммов», в поединке за бронзовую награду турнира уступил саратовскому спортсмену. Спортсмен считает, что неправильно выбранная тактика ведения боя помешала его победе.

«У меня быстрее получается работать руками, а вообще когда как. Бывало ощущение, что я зацеплял соперника по прессу, в «солнышко», но немного не хватило. Я не очень расстроен», - рассказал каратист.

Подобный крупный турнир в нашем городе проходил в 2015 году. Он был посвящен 25-летию кекусинкай Пензенской области. Организаторы планируют и в следующем году собрать в «Воейкове» каратистов со всей страны.

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