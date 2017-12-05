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Спорт | В феврале Пенза примет российский чемпионат по настольному теннису

05.12.2017|17:25
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Чемпионат области по настольному теннису не изобиловал громкими сенсациями. В командной борьбе первые места и у мужчин, и у женщин заняли объединенная дружина ПГАУ-ДЮСШ № 6. В смешанных парах победили Алина Илюнина и Денис Медведев, также блеснули в своих категориях дуэты Кристина Козина - Виктория Широлапова и Максим Зеленов - Николай Гольтяпин.

Неожиданности начались в личных турнирах. Сергей Пахомов, находясь не в лучшей форме, дошел до финала, где очень легко в трех партиях победил Дениса Медведева, поставив перед соперником непреодолимый психологический барьер.

«Вместе тренировались. Я старше, опытнее, и он, наверное, «головой» не готов меня обыграть, а так он сильнее», - рассказал спотртсмен.

В соревнованиях девушек явных фавориток не было, и здесь сказалась закалка мастера спорта Юлии Демьяновой. Она выиграла в финале у Натальи Ратниковой в четырех партиях.

«Молодежь наступает на пятки очень сильно, поэтому приходится за счет опыта, характера «вытаскивать» многие встречи, потому что на самом деле теннис в Пензе очень подрос», - поделилась чемпионка.

Областной турнир был отборочным к российскому чемпионату, который пройдет в феврале. Пензенцы как организаторы соревнований получат по одному месту в мужской и женской сетке.

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