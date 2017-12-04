04.12.2017 | 19:12

Шесть коллективов вступили в борьбу за звание победителя чемпионата II лиги (Поволжье), который проводится под эгидой Ассоциации мини-футбола Пензенской области. В первом же круге состоялся матч, который способен повлиять на распределение мест в призовой тройке.

«Дионис» и сборная аграрного университета хотели стартовать в турнире с победы, но еще до перерыва определился фаворит. С первого тайма студенты выложили свои козыри: они стойко оборонялись и использовали контратаки, к которым соперник оказался не готов. В итоге двадцатиминутка завершилась со счетом 3:0 в пользу ахунцев.

После отдыха интрига возродилась. Форвард «Диониса» Алексей Раваев сократил отрыв до минимума, а после того как аграрии провели еще одну результативную контратаку, он же точно пробил дабл-пенальти - 3:4.

Больше голов зрители не увидели - поединок завершился в пользу студенческой команды.

Остальные матчи принесли предсказуемые результаты. Действующий чемпион «ТПП-Партнер» и сборная архитектурно-строительного университета одержали уверенные победы, забив по десятку мячей в ворота соперников.