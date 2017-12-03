03.12.2017 | 10:01

В субботу, 2 декабря, пензенский «Дизель» одержал победу над командой «Химик» в Воскресенске в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги.

«После неудачного выезда в Китай хоккеисты пензенского «Дизеля» реабилитировались перед болельщиками. Уступая по ходу матча, команда Андрея Сидоренко вернулась в игру и разгромила «Химик» на его площадке», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».

Счет открыли хозяева, но на протяжении игры желто-синие забили в ворота соперников четыре шайбы - отличились Максим Семичастнов, Никита Иванов, Никита Демин и Андрей Кузьмин. Итоговый счет - 4:1 в пользу пензенцев.

«Выездная серия завершится 4 декабря в подмосковном Чехове. Дизелисты будут противостоять команде из системы столичного ЦСКА», - добавили в пресс-службе.