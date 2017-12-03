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Спорт | Пензенский «Дизель» разгромил команду «Химик» в Воскресенске

03.12.2017|10:01
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В субботу, 2 декабря, пензенский «Дизель» одержал победу над командой «Химик» в Воскресенске в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги.

«После неудачного выезда в Китай хоккеисты пензенского «Дизеля» реабилитировались перед болельщиками. Уступая по ходу матча, команда Андрея Сидоренко вернулась в игру и разгромила «Химик» на его площадке», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».

Счет открыли хозяева, но на протяжении игры желто-синие забили в ворота соперников четыре шайбы - отличились Максим Семичастнов, Никита Иванов, Никита Демин и Андрей Кузьмин. Итоговый счет - 4:1 в пользу пензенцев.

«Выездная серия завершится 4 декабря в подмосковном Чехове. Дизелисты будут противостоять команде из системы столичного ЦСКА», - добавили в пресс-службе.

Источник — Фото hcdizel.ru
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Гость|03.12.2017 10:14|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

СИДЯЩИМ НА ШЕЕ НИЧЕГО НЕ ЗНАЮЩЕГО НАРОДА ПРЕДЛАГАЮ ПОКАЯТЬСЯ ЧЕРЕЗ СМИ И ПОЙТИ НА НОРМАЛЬНУЮ РАБОТУ,ГДЕ ОНИ БУДУТ ПРИНОСИТЬ ПОЛЬЗУ.

ТОЛЬКО ДЕТИ ИМЕЮТ ПРАВО ЗАНИМАТЬСЯ ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТА.

Гость|03.12.2017 10:50|

Для журналистов ,в хоккее разгром -это разница в ПЯТЬ шайб ,а не в три мяча ,как в футболе.

Серия нужна победная хотя бы в три-четыре победы , а то все чаще серии поражений случаются...

Гость|03.12.2017 10:55|

голопузы уже в запое от счастья?

Зачем этих лузеров из Китая вернули? Пусть бы они там и остались!

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