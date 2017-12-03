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Спорт | Пензенские регбисты подвели итоги спортивного сезона

03.12.2017|12:01
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Весь год парни усердно тренировались, выступали на всероссийских и международных детско-юношеских соревнованиях по регби и регби-7. Настало время подводить итоги сезона и чествовать победителей.

«Поддержите ту традицию, которая у нас была в регби! О нас знала вся страна, и не только наша страна знала, знал и весь мир», - призвал молодых регбистов заслуженный тренер России Олег Балашов.

Самые лучшие игроки получили грамоты, медали и ценные подарки. Наградили спортсменов из пяти пензенских сборных в возрасте от 10 до 17 лет. Грамоты вручили и тренерам. Они не скрывали радости за успехи своих подопечных и с гордостью рассказывали о главных достижениях уходящего года.

«Наши ребята попадают в сборную России. В этом году три человека у нас попали в сборные России - юниорские. Один занял третье место в составе сборной России на первенстве Европы, и двое стали победителями первенства Европы. Я считаю, это как бы вершина нашей школы», - сообщил старший тренер-преподаватель по регби ДЮСШ № 8 Александр Лыков.

Игрок сборной области Матвей Баженов еще только стремится к таким результатам, но в этот день тоже получил заслуженную награду, пока за третье место в первенстве России по регби среди юношей до 17 лет.

«Мы очень рады. Тренера даже рассчитывали на более низкие места, но мы перебороли себя и заняли такое высокое место», - отметил он.

В планах у пензенских регбистов проявить себя на спартакиаде молодежи и в составе национальной сборной на первенстве Европы, которое пройдет в Польше.

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