02.12.2017 | 17:10

360 школьников собрались на финал городского первенства по легкой атлетике. На протяжении четырех дней были отобраны 18 лучших команд, и теперь выявлены сильнейшие в шести видах программы.

«Это эстафетный бег 4 по 100 метров, дистанции 60, 200, 400, 800 метров и один из популярных видов ГТО - прыжок в длину с места», - рассказал главный судья соревнований Владимир Антонов.

Илья Рязанов уже не впервые защищает честь родного лицея № 2. По словам юного спортсмена, к этим стартам он серьезно готовился.

«Очень много конкурентов в этом году, как и в прошлом и позапрошлом. Но это, наоборот, хорошо. В этом году мы прогрессировали - намного лучше пробежали, чем в прошлый раз», - поделился бегун.

В итоге лучшей в женской эстафете стала команда лицея № 29, а в мужской - коллектив школы № 12.

Победители этих состязаний выступят на первенстве области, которое пройдет в декабре.