29.11.2017 | 18:13

Более ста человек из Москвы, Рязани, Тамбова, Самары, Липецка и других городов приехали на турниры серии РТТ - «Чемпионат Пензенской области» и «Кубок Федерации тенниса Пензенской области». В них приняли участие представители разных регионов. Сильнейших выявляют в трех возрастных категориях.

«Мальчики и девочки до 10 лет, юноши и девушки до 13 лет и взрослые мужчины. Приехали очень знаменитые в мире тенниса люди, один из них, например, играл в мировой группе за сборную Белоруссии в Кубке Дэвиса», - рассказал главный судья соревнований Дмитрий Ситников.

В юношеской категории выступает Иван Контишев. У него уже были победы на подобных турнирах, и теперь парень планирует стать лучшим.

«Я в удачном мяче выхожу к сетке, а дальше уже мало шансов на то, что я промахнусь. Я точно знаю, что тяжело будет играть с Кочетковым, больше я пока соперников не вижу», - отметил юный спортсмен.

Турнир проходит в теннис-центре «Виктория» и продлится до 3 декабря.