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Спорт | В Пензе состоялось открытие зимнего спортивного сезона

29.11.2017|10:08
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Во вторник, 28 ноября, в Пензе на ледовой арене дворца спорта «Рубин» состоялось торжественное открытие зимнего спортивного сезона.

На лед вышли восемь лучших детских дворовых хоккейных команд Пензы - призеров соревнований сезона 2016-2017 года, проходивших по плану мероприятий проекта «Детский спорт». Это коллективы из школ № 12, 18, 43, 45, 58, 60, 69 и гимназии № 13.

На торжественном открытии почетные гости вручили детским дворовым командам комплекты хоккейных клюшек. Состоялись показательные выступления воспитанников отделения «Фигурное катание» ДЮСШ № 6, выставочный матч юных хоккеистов, обучающихся в СДЮСШОР, и блиц-турнир среди детских дворовых команд города Пензы.

«I место в блиц-турнире заняла команда школы № 60, II - школы № 45, III - школы № 58. Призеры соревнований получили сладкие подарки», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.

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