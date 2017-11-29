29.11.2017 | 16:08

В среду, 29 ноября, пензенский «Дизель» потерпел второе поражение в Китае в рамках выездной серии регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги. На этот раз сурские хоккеисты уступили команде «Ценг Тоу».

Дизелисты предоставили соперникам слишком большую фору, пропустив две шайбы в первом и одну во втором периоде, и так и не смогли отыграться. Дмитрий Бойчук и Давид Думбадзе сократили отставание, но равным счет так и не стал - 2:3.

Двумя днями ранее подопечные Андрея Сидоренко с тем же счетом проиграли команде «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» в Харбине.

Следующий матч пензенцы проведут также на выезде против «Химика» из Воскресенска. Он состоится 2 декабря.