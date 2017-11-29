Пензенское информационное агентство|18+|Среда|29 ноя 2017|17:29
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-9oC
-3oC
Завтра | Облачно |
  69.20  |  $  58.33
 

Спорт | Хоккеисты «Дизеля» проиграли китайской команде «Ценг Тоу» - 2:3

29.11.2017|16:08
Печать

В среду, 29 ноября, пензенский «Дизель» потерпел второе поражение в Китае в рамках выездной серии регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги. На этот раз сурские хоккеисты уступили команде «Ценг Тоу».

Дизелисты предоставили соперникам слишком большую фору, пропустив две шайбы в первом и одну во втором периоде, и так и не смогли отыграться. Дмитрий Бойчук и Давид Думбадзе сократили отставание, но равным счет так и не стал - 2:3.

Двумя днями ранее подопечные Андрея Сидоренко с тем же счетом проиграли команде «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» в Харбине.

Следующий матч пензенцы проведут также на выезде против «Химика» из Воскресенска. Он состоится 2 декабря.

0
0
0
0
 
Гость|29.11.2017 16:14|

3-й раз продули....пАзор !

Гость|29.11.2017 16:15|

Да никто и не сомневался. Пусть ярые болельщики этих лузеров оплачивают их игры.

Гость|29.11.2017 17:09|

они вообще выигрывают когда либо? обидно.

Гость|29.11.2017 17:22|

Гость писал(a):

они вообще выигрывают когда либо? обидно
Иногда бывает и выигрывают, но это только в договорных матчах .. сейчас наверное или денег нет из бюджета или никто не соглашается, китайцы блин.. подождем когда с русскими играть будит или из СНГ с кем..

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!