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Спорт | Баскетбольный клуб «Юность» взял реванш у оренбургского противника

29.11.2017|17:09
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Потерпев обидное поражение от оренбургской «Надежды-2» в первом матче домашней серии, баскетболистки «Юности» в повторном поединке взяли убедительный реванш.

На этот раз встреча с лидером российской Суперлиги проходила по пензенскому сценарию. С первых минут красно-белые стали наращивать свой гандикап, который к большому перерыву достиг 7 очков - 34:27.

В третьей четверти преимущество хозяек было гигантским, уралочки в защите ничего не могли противопоставить броскам пензенских игроков. «Юность» отрывалась от соперниц все дальше, и в итоге к финальной сирене добилась преимущества более чем в 20 очков - 74:52.

«В защите, конечно, были провалы. Выиграли мы за счет нашего нападения. Вчера мы много бросков «промазали», а сегодня попали, и результат на табло», - прокомментировала капитан баскетбольного клуба «Юность» Юлия Калугина.

Для дубля «Надежды» поражение стало первым в сезоне, но, несмотря на это, оренбурженки продолжают уверенно возглавлять таблицу Суперлиги. Сурская команда после успеха вышла на второе место. Далее «Юности» предстоит провести затяжную выездную серию.

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