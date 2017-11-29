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Спорт | Баскетболистки «Юности» одержали крупную победу над «Надеждой-2»

29.11.2017|09:46
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Во вторник, 28 ноября, пензенская «Юность» взяла реванш у оренбургской «Надежды-2» после поражения в первом матче домашней серии чемпионата российской женской Суперлиги-2.

«На этот раз наша команда действовала более уверенно, убрав эмоции и добавив дисциплины, что вкупе и позволило добиться положительного результата», - сообщила пресс-атташе БК «Юность» Елена Никитина.

Первый период завершился в пользу подопечных Дмитрия Нестеровского - 20:16. После второй четверти хозяйки ушли на большой перерыв с отрывом в девять очков.

«В третьей четверти борьба продолжилась, и здесь наши девушки действовали выше всяких похвал: проявив силу воли, настойчивость, а где-то и агрессивность, они сумели сдержать натиск соперниц в заключительном отрезке встречи и довели игру до вполне логичной победы с крупной разницей в счете - 74:52», - добавила Елена Никитина.

После этой победы «Юность» поднялась на вторую строчку в турнирной таблице с 23 очками.

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