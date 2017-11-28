28.11.2017 | 15:12

В Пензе прошел второй этап областных соревнований по спортивному туризму среди учащихся. В них приняли участие около ста школьников, которые штурмовали дистанции разных классов сложности - в зависимости от уровня подготовки и возраста.

«Если сравнивать соревнования на естественном рельефе и в закрытых помещениях, то у каждого вида есть своя специфика. На улице большую роль играет физическая подготовка и дистанции более длинные, а в залах - чистая техника, то есть выигрывают более техничные, более взрывные», - отметил главный судья соревнований Андрей Сурков.

Кирилл Исаичев занимается спортивным туризмом семь лет. Он стал победителем первого этапа областных соревнований. По словам спортсмена, выступать в статусе лидера всегда непросто.

«Мешает настроиться то, что на тебя все надеются, что ты должен оправдать ожидания зрителей, своих родных, друзей, которые тебя поддерживают. Нужно надеяться на свои силы, знать, что ты выиграешь, что тебе это под силу. Ты должен быть уверен в себе - раз ты победил в первый раз, значит, можешь побеждать и дальше», - поделился Кирилл Исаичев.

А в первых числах декабря спортсменов ждет третий, заключительный этап соревнований, на котором будут определены победители турнира во всех четырех возрастных группах.