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Спорт | Пензенской «Юности» не удалось одолеть дубль оренбургской «Надежды»

28.11.2017|15:28
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Баскетболисткам «Юности» не удалось обыграть лидера чемпионата российской Суперлиги - дубль оренбургской «Надежды». С самого начала встречи все понимали, что борьба будет напряженной.

В первом периоде выявить явного лидера не получилось, и тем не менее пензячки ушли на перерыв с небольшим преимуществом - 22:18.

Похожая картина наблюдалась во второй и третьей четвертях: многократные фолы со стороны соперниц привели к штрафным, чем и воспользовались пензячки. Предпоследний отрезок матча закончился со счетом 55:51.

Однако исход поединка все-таки решился в четвертом периоде. Соперницы грамотно выстроили атаку, лидер оренбургской команды Татьяна Казакова приложила максимум усилий и вывела свой коллектив в лидеры. Сурские девушки предпринимали попытки забросить трехочковые в надежде догнать конкуренток, однако этого сделать им не удалось. Итог встречи - 65:76. «Юность» потерпела первое домашнее поражение в этом сезоне.

«В принципе, готовились к тому, что соперники меняют защиту, и ожидали, что они поставят зону. Мы отрабатывали противодействие против зоны, выводили игроков на чистые позиции. Надо было кому-то забить, но такого игрока, к сожалению, не нашлось», - прокомментировал главный тренер баскетбольного клуба «Юность» Дмитрий Нестеровский.

Во второй игре домашней серии, которая состоится 28 ноября в 17:30, наши девушки попробуют взять реванш у дубля оренбургской «Надежды».

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