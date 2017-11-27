27.11.2017 | 09:09

В воскресенье, 27 ноября, пензенский «Дизелист» на домашнем льду одержал вторую разгромную победу над командой «Тверичи» в рамках регулярного чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги.

Хозяева площадки открыли счет в середине первого периода усилиями Василия Москалева, а затем еще трижды огорчили голкипера соперников (отличились Антон Хоменок, Михаил Потапов и Антон Антонов).

Гости же сумели зажечь красный свет за воротами Глеба Носова лишь однажды. Итоговый счет - 4:1 в пользу «Дизелиста».

«Концовка матча прошла в небольшом сумбуре. Соперники обменялись колкими выпадами. А после матча оба наставника раскритиковали своих подопечных», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».