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Спорт | Пензенский «Дизелист» во второй раз разгромил команду «Тверичи»

27.11.2017|09:09
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В воскресенье, 27 ноября, пензенский «Дизелист» на домашнем льду одержал вторую разгромную победу над командой «Тверичи» в рамках регулярного чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги.

Хозяева площадки открыли счет в середине первого периода усилиями Василия Москалева, а затем еще трижды огорчили голкипера соперников (отличились Антон Хоменок, Михаил Потапов и Антон Антонов).

Гости же сумели зажечь красный свет за воротами Глеба Носова лишь однажды. Итоговый счет - 4:1 в пользу «Дизелиста».

«Концовка матча прошла в небольшом сумбуре. Соперники обменялись колкими выпадами. А после матча оба наставника раскритиковали своих подопечных», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».

Источник — Фото hcdizel.ru
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