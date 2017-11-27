27.11.2017 | 16:06

В понедельник, 27 ноября, пензенский «Дизель» на выезде потерпел поражение от команды «КРС Хэйлунцзян» в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги в Харбине (Китай).

В первом периоде хозяева открыли счет, но дизелисты быстро сравняли его благодаря Никите Иванову - 1:1. В этом же временном отрезке соперникам удалось еще раз огорчить вратаря сине-желтых Олега Назарова - 1:2.

В третьей 20-минутке команды еще раз обменялись шайбами (у пензенцев отличился Андрей Алексеев), и счет больше не менялся - 2:3.

29 ноября «Дизель» в рамках выездной серии встретится с хоккеистами китайского «Ценг Тоу».