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Спорт | Пензенский «Дизель» уступил китайскому «КРС Хэйлунцзян» - 2:3

27.11.2017|16:06
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В понедельник, 27 ноября, пензенский «Дизель» на выезде потерпел поражение от команды «КРС Хэйлунцзян» в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги в Харбине (Китай).

В первом периоде хозяева открыли счет, но дизелисты быстро сравняли его благодаря Никите Иванову - 1:1. В этом же временном отрезке соперникам удалось еще раз огорчить вратаря сине-желтых Олега Назарова - 1:2.

В третьей 20-минутке команды еще раз обменялись шайбами (у пензенцев отличился Андрей Алексеев), и счет больше не менялся - 2:3.

29 ноября «Дизель» в рамках выездной серии встретится с хоккеистами китайского «Ценг Тоу».

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Гость|27.11.2017 16:22|

эх...снова проиграли...стыдно

Гость|27.11.2017 16:26|

шо? опять?

Гость|27.11.2017 16:29|

Всё нормально , как я и прогнозировал когда писал , что буду болеть за Китай . Дизель должен исчезнуть как команда бездарей и растратчиков народных денег .

Гость|27.11.2017 16:36|

Гость писал(a):

Дизель должен исчезнуть как команда бездарей и растратчиков народных денег .
назовись тролль по имени !

Гость|27.11.2017 16:38|

опять лузеры продули. Не забирайте их из Китая - пусть там отрабатывают бюджетные деньги, потраченные на эту никчемную "команду"

Гость|27.11.2017 16:40|

Гость писал(a):

назовись тролль по имени !
а ты знаешь все имена голопузых алкашей? Так вот это другой писал, не из вашей жалкой тусовки фанатиков, которых максимум 200 человек.

Скидывайтесь и содержите своих кумиров. Кроме вас эти криворучки никому не упали

Имя: Гость
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