26.11.2017 | 12:54

27 и 28 ноября пензенская «Юность» проведет две домашние встречи с «Надеждой-2» из Оренбургской области. Игры чемпионата России среди женских команд второго дивизиона Суперлиги пройдут в спортивном центре «Юность» на улице Гагарина, 6.

Вход на матчи бесплатный, начало в 17:30.

Соперницы пензячек выиграли все 12 встреч и разместились на верхушке турнирной таблицы, заработав 24 балла. «Юность» отстает на 4 очка.

«Сурские баскетболистки дважды оступились в Вологде, проиграли второй матч в Новосибирске и первый в Красноярске», - сообщила пресс-атташе пензенского клуба Елена Никитина.