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Спорт | «Дизелист» обыграл гостей из Твери со счетом 4:0

25.11.2017|17:44
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В первой игре домашней серии «Дизелист» не оставил никаких шансов «Тверичам». С самого начала хозяева поля пошли в наступление, и уже на шестой минуте Александр Дудин забросил первую шайбу.

Не успел начаться следующий период, как игрока желто-синих наказали малым штрафом за задержку соперника руками, однако даже в численном большинстве гости были бессильны. В череде обоюдных атак второй двадцатиминутки удача повернулась лицом к пензенцам, и ребята дважды сумели взять ворота гостей, после чего играли от обороны.

За пять минут до окончания матча Михаил Потапов закрепил победу «Дизелиста», в очередной раз огорчив вратаря «Тверичей». Итог встречи - 4:0 в пользу хозяев площадки.

Вторую игру соперники проведут 26 ноября в 13:00 в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена».

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Гость|25.11.2017 19:45|

Дети играют, а лузеры из "команды" дизель - только продувать и сливаться могут

Гость|25.11.2017 20:04|

Когда старшие дяди будут так играть,раньше все было на оборот

Гость|25.11.2017 20:39|

Что интересно, финансирование "дезелиста" минимальное, в отличии от упырей из дизеля.. вывод напрашивается сам собой, надо сильно сокращать расходы бюджета на дизель.. тогда эти трусы в валенках может более менее играть начнут, боясь упустить печеньку.

Имя: Гость
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