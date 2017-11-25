25.11.2017 | 17:44

В первой игре домашней серии «Дизелист» не оставил никаких шансов «Тверичам». С самого начала хозяева поля пошли в наступление, и уже на шестой минуте Александр Дудин забросил первую шайбу.

Не успел начаться следующий период, как игрока желто-синих наказали малым штрафом за задержку соперника руками, однако даже в численном большинстве гости были бессильны. В череде обоюдных атак второй двадцатиминутки удача повернулась лицом к пензенцам, и ребята дважды сумели взять ворота гостей, после чего играли от обороны.

За пять минут до окончания матча Михаил Потапов закрепил победу «Дизелиста», в очередной раз огорчив вратаря «Тверичей». Итог встречи - 4:0 в пользу хозяев площадки.

Вторую игру соперники проведут 26 ноября в 13:00 в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена».