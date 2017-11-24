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Спорт | В Пензе тренеров обучили воспитывать юных футболистов по немецкой методике

24.11.2017|15:37
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Юных футболистов Пензенской области будут тренировать по немецкой программе. Впервые новую систему внедрили на базе ДЮСШ №8. В течение года ребята занимались по заграничной методике, и после этого решено было организовать мастер-класс для наставников молодежных секций.

«Как сказал немецкий специалист, который разработал эту программу, - у России большое будущее, она может стать одной из великих футбольных держав. Главное, больше внимания уделять детскому и юношескому спорту», - отметил тренер-преподаватель ДЮСШ № 8 Илья Федулов.

Сама программа, по словам организаторов семинара, состоит из ряда блоков, в которых наиболее существенное внимание уделяется индивидуальному развитию детей. Занятия выстраивает тренер, прошедший специальную подготовку.

В ближайшее время немецкую методику футбольного преподавания начнут использовать и в других спортивных школах региона.

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Гость|24.11.2017 19:05|

По бразильской системе намного эффективнее

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