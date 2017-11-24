24.11.2017 | 15:29

В манеже училища олимпийского резерва прошел фестиваль ГТО среди студентов вузов, техникумов и колледжей Пензенской области. Здесь собрались самые спортивные юноши и девушки региона - более 300 молодых атлетов представили 21 образовательное учреждение.

«Комплекс ГТО - это уникальная возможность для вас как будущих родителей потом, в последующем, выполняя нормативы ГТО различных ступеней, быть примером для своих детей по ведению здорового образа жизни», - отметил первый заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Владимир Жучков.

«Нормы ГТО в нашем регионе очень популярны. Сегодня мы предлагаем участникам седьмой и шестой ступени по шесть испытаний и для пятой ступени - пять. Это такие популярные виды, как плавание, стрельба из пневматического оружия, упражнения на гибкость, скорость, силу и ловкость», - рассказал директор ДЮСШ № 6 г. Пензы Владимир Антонов.

Студентам предлагалось по своему усмотрению выбрать дисциплины для сдачи нормативов. Причем для некоторых тестируемых было бы гораздо проще пройти экзамен по учебным предметам.

«Там ты знаешь все ответы, а тут все зависит от сил - насколько ты способный, подготовленный. Физическая сила тоже важна», - поделилась мнением студентка из города Каменки Лидия Орешникова.

Кстати, в этом году по результатам тестирования Пензенская область вошла в тройку лучших субъектов ПФО и заняла десятое место в стране.