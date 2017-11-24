24.11.2017 | 13:01

9-10 декабря в Пензе пройдут всероссийские соревнования по эстетической гимнастике. Все они будут проводиться на базе дворца единоборств «Воейков».

Так, сеньоры примут участие в Кубке России, студенты - в Кубке студенческого союза, юниоры в возрасте 14-16 лет - в «Надеждах России».

Кроме того, состоится второй открытый областной турнир «Звезды Суры», на котором будут выступать девочки 6-8, 8-10, 10-12 и 12-14 лет.

«Ожидается участие более 650 спортсменов из 35 регионов России. Планируется приезд президента Всероссийской федерации эстетической гимнастики Игоря Горячева», - сообщили в пресс-службе регионального минспорта.