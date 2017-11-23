23.11.2017 | 13:32

В выходные дни, 25 и 26 ноября, в Центре детского творчества Кузнецка пройдут областные соревнования школьников по трассовым автомоделям. Состязания входят в программу марафона технических видов спорта «Твори, выдумывай, пробуй».

Участникам предстоит состязаться в четырех классах моделей-копий: гоночного автомобиля с открытыми колесами, современных спортивных прототипов, а также среди моделей свободной конструкции.

По итогам двух дней соревнований определятся победители и призеры в личном и командном зачете. Наградой за I, II и III места станут дипломы.

«Центру детского творчества Кузнецка неоднократно доверялось проведение всероссийских соревнований по трассовым автомоделям. В марте 2018 года в нем пройдет Всероссийская научно-техническая олимпиада по автомоделированию в номинации «Трассовые автомодели», - сообщает пресс-служба Министерства образования Пензенской области.