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Спорт | В Кузнецке школьники будут состязаться в гонках автомоделей

23.11.2017|13:32
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В выходные дни, 25 и 26 ноября, в Центре детского творчества Кузнецка пройдут областные соревнования школьников по трассовым автомоделям. Состязания входят в программу марафона технических видов спорта «Твори, выдумывай, пробуй».

Участникам предстоит состязаться в четырех классах моделей-копий: гоночного автомобиля с открытыми колесами, современных спортивных прототипов, а также среди моделей свободной конструкции.

По итогам двух дней соревнований определятся победители и призеры в личном и командном зачете. Наградой за I, II и III места станут дипломы.

«Центру детского творчества Кузнецка неоднократно доверялось проведение всероссийских соревнований по трассовым автомоделям. В марте 2018 года в нем пройдет Всероссийская научно-техническая олимпиада по автомоделированию в номинации «Трассовые автомодели», - сообщает пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

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Гость|23.11.2017 13:50|

penzainform.ru писал(a):

«Твори, выдумывай, пробуй».
почему нет игрушечных ДПСников ???

Имя: Гость
Комментарий:

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