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Спорт | Пензенский «Дизель» уступил место в зоне плей-офф сопернику

23.11.2017|14:47
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Хоккеисты «Дизеля» завершили первый круг чемпионата ВХЛ вне зоны плей-офф, хотя все могло сложиться иначе.

В домашнем матче против клуба «Саров» пензенцы выглядели мобильными, долгое время переигрывали соперника и, как следствие, открыли счет - отличился Илья Янкин. Но ошибка обороны привела к нелогично пропущенной шайбе.

«Я еще раз повторяю, что игру каждого соперника мы разбираем и проговариваем. Но люди не услышали», - отметил главный тренер ХК «Дизель» Андрей Сидоренко.

Саровчане, сравняв счет, обрели уверенность и за три минуты до сирены еще раз наказали хозяев за беспечность в защите. Итогом для дизелистов стало обидное поражение - 1:2 - вместо заслуженной победы.

«Соперник два периода играл лучше нас, это бесспорно. Я поблагодарил ребят за характер, за стойкость. Мы уже не прошлогодние мальчики для битья», - подчеркнул главный тренер клуба «Саров» Игорь Аверкин.

После первого круга чемпионата «Саров» вместе с командами из Санкт-Петербурга сформировал тройку лидеров. Пензенская дружина теперь находится в таблице на 18-м месте.

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