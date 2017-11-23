23.11.2017 | 14:47

Хоккеисты «Дизеля» завершили первый круг чемпионата ВХЛ вне зоны плей-офф, хотя все могло сложиться иначе.

В домашнем матче против клуба «Саров» пензенцы выглядели мобильными, долгое время переигрывали соперника и, как следствие, открыли счет - отличился Илья Янкин. Но ошибка обороны привела к нелогично пропущенной шайбе.

«Я еще раз повторяю, что игру каждого соперника мы разбираем и проговариваем. Но люди не услышали», - отметил главный тренер ХК «Дизель» Андрей Сидоренко.

Саровчане, сравняв счет, обрели уверенность и за три минуты до сирены еще раз наказали хозяев за беспечность в защите. Итогом для дизелистов стало обидное поражение - 1:2 - вместо заслуженной победы.

«Соперник два периода играл лучше нас, это бесспорно. Я поблагодарил ребят за характер, за стойкость. Мы уже не прошлогодние мальчики для битья», - подчеркнул главный тренер клуба «Саров» Игорь Аверкин.

После первого круга чемпионата «Саров» вместе с командами из Санкт-Петербурга сформировал тройку лидеров. Пензенская дружина теперь находится в таблице на 18-м месте.