23.11.2017 | 09:08

В среду, 22 ноября, пензенский «Дизель» на домашнем льду потерпел поражение от одного из лидеров регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги ХК «Саров».

Счет был открыт только во втором периоде - первая шайба на счету дизелиста Ильи Ямкина. Однако в третьей 20-минутке соперникам удалось дважды огорчить пензенского вратаря Олега Назарова. Итоговый счет - 2:1 в пользу гостей.

«Матчем против хоккейного клуба «Саров» пензенский «Дизель» завершал первый круг регулярного чемпионата ВХЛ», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».

Главный тренер сине-желтых Андрей Сидоренко счел результат матча не соответствующим игре.

«Мы обязаны были побеждать, но вышло так, как вышло. Цена ошибок оказалась очень высока. Пропустили в концовке два гола. Очень обидное поражение, да еще и при наших болельщиках», - отметил наставник.

После 26 игр «Дизель» снова опустился на 18-ю строчку в турнирной таблице. В его активе 35 очков.