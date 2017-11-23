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Спорт | Пензенский «Дизель» уступил хоккеистам «Сарова» - 1:2

23.11.2017|09:08
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В среду, 22 ноября, пензенский «Дизель» на домашнем льду потерпел поражение от одного из лидеров регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги ХК «Саров».

Счет был открыт только во втором периоде - первая шайба на счету дизелиста Ильи Ямкина. Однако в третьей 20-минутке соперникам удалось дважды огорчить пензенского вратаря Олега Назарова. Итоговый счет - 2:1 в пользу гостей.

«Матчем против хоккейного клуба «Саров» пензенский «Дизель» завершал первый круг регулярного чемпионата ВХЛ», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».

Главный тренер сине-желтых Андрей Сидоренко счел результат матча не соответствующим игре.

«Мы обязаны были побеждать, но вышло так, как вышло. Цена ошибок оказалась очень высока. Пропустили в концовке два гола. Очень обидное поражение, да еще и при наших болельщиках», - отметил наставник.

После 26 игр «Дизель» снова опустился на 18-ю строчку в турнирной таблице. В его активе 35 очков.

Источник — Фото hcdizel.ru
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Гость|23.11.2017 09:26|

В понедельник и среду игры в Китае - удачи!

Гость|23.11.2017 09:49|

Опять лузеры продали. Никто в этом и не сомневался, кроме кучки голопузов.

РАЗОГНАТЬ и забыть!

Но перед этим сделать билеты на "игру" от 5000 рублей!

Гость|23.11.2017 09:50|

дворовая команда так и не попадает в плей-офф?

Предпоследнее место все еще цель этой "команды" ?

Имя: Гость
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