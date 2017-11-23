В среду, 22 ноября, пензенский «Дизель» на домашнем льду потерпел поражение от одного из лидеров регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги ХК «Саров».
Счет был открыт только во втором периоде - первая шайба на счету дизелиста Ильи Ямкина. Однако в третьей 20-минутке соперникам удалось дважды огорчить пензенского вратаря Олега Назарова. Итоговый счет - 2:1 в пользу гостей.
«Матчем против хоккейного клуба «Саров» пензенский «Дизель» завершал первый круг регулярного чемпионата ВХЛ», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».
Главный тренер сине-желтых Андрей Сидоренко счел результат матча не соответствующим игре.
«Мы обязаны были побеждать, но вышло так, как вышло. Цена ошибок оказалась очень высока. Пропустили в концовке два гола. Очень обидное поражение, да еще и при наших болельщиках», - отметил наставник.
После 26 игр «Дизель» снова опустился на 18-ю строчку в турнирной таблице. В его активе 35 очков.
В понедельник и среду игры в Китае - удачи!