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Спорт | В Пензе проходят соревнования по спортивному туризму среди школьников

22.11.2017|15:35
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На базе школы № 69 проходят областные соревнования по спортивному туризму среди учащихся. Турнир посвящен памяти воспитанника клуба «Гвардия» Александра Селюкина, трагически погибшего несколько лет назад.

По причине наступивших холодов спортсмены преодолевают полосу препятствий в зале. В состязаниях принимают участие около 150 атлетов, для которых подготовлены дистанции разных классов сложности.

«Ребятам необходимо за кратчайший промежуток времени подняться под потолок спортзала, быстро и безопасно спуститься, потом преодолеть скальную стенку, организовать спуск и вернуться на старт (старт и финиш совмещены), преодолев все веревочные преграды за минимальный промежуток времени», - рассказал председатель Федерации спортивного туризма Пензенской области Михаил Андреев.

Основная цель состязаний - техническая и физическая подготовка школьников к будущим походам. Анна Рожкова в своем забеге пришла последней. Самым сложным этапом для нее стал скалодром - на прохождение этого препятствия она потратила больше всего времени. По словам спортсменки, для неё главное не победа, а участие.

«Надо держать себя в форме, то есть даже если ты не первый среди своих, все равно есть какие-то результаты», - поделилась Анна Рожкова.

Впереди у спортсменов еще два этапа соревнований, по итогам которых будут определены победители в четырех возрастных группах. Турнир проводит детско-юношеский центр «Спутник» при поддержке министерства образования области.

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