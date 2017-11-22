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Спорт | Пензенская пловчиха Виктория Андреева завоевала золото на чемпионате России

22.11.2017|09:46
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Во вторник, 21 ноября, пензячка Виктория Андреева выиграла золотую медаль на чемпионате России по плаванию на короткой воде, который проходит в Казани с 18 по 22 ноября.

Пензенская спортсменка стала лучшей на 200-метровке комплексным плаванием с результатом 2:09.01, сообщили в пресс-службе регионального министерства физической культуры и спорта.

Серебро у пловчихи из Самарской области Ирины Кривоноговой, затратившей на дистанцию 2:10.23. Третьей к финишу приплыла Кристина Вершинина, представляющая Ханты-Мансийский автономный округ - 2:10.34.

В понедельник, 20 ноября, Виктория Андреева стала второй на стометровке комплексным плаванием.

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