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Спорт | В Пензе стартовало первенство России по спортивной гимнастике

21.11.2017|18:32
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В Пензе проходит первенство страны по спортивной гимнастике среди девочек. Юные гимнастки состязаются за звание лучшей в упражнениях на брусьях, перекладине, бревне.

«Это крупные соревнования, но участники младшего возраста, самым юным по десять лет. Здесь собралось более ста участников», - рассказал главный судья соревнований Валерий Старкин.

Из тридцати регионов страны приехали сильнейшие гимнастки. Они разыграют комплект наград в командном первенстве, многоборье, а финалы пройдут в отдельных видах. Оценивать уровень атлетов будет компетентное жюри, в число которых входит и старший тренер молодежной сборной страны Ольга Булгакова.

«Сейчас пошла новая система отбора - будут отбираться дети, которые работают на четырех снарядах, как это было раньше. «Специалисты» будут работать отдельно», - отметила Ольга Булгакова.

В Пензе состязания продлятся четыре дня.

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