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Спорт | В Кузнецке юные хоккеисты поборолись за медали в межрегиональном турнире

21.11.2017|18:14
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В Кузнецке прошел межрегиональный турнир по хоккею среди детей 2009 года рождения. Пусть пока не все из этих ребят могут самостоятельно справиться с амуницией, зато едва ли не каждый мечтает в будущем стать членом сборной России.

Турнир проходил в необычном формате - на льду играли сразу четыре команды. Одновременно на разных сторонах хоккейной площадки прошли сразу два матча.

«Преимущество игры на полуплощадке в том, что дети производят намного больше технических элементов, и задействована полностью вся команда», - подчеркнул заместитель директора спортивного комплекса «Рубин» в городе Кузнецке Олег Казаров.

В результате трехдневной борьбы победу отпраздновали юные хоккеисты пензенского «Дизеля», а второе место у хозяев соревнований кузнецкого «Рубина». Бронзу увезли домой гости из Мордовии, а команда из Тольятти осталась без наград.

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