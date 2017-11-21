21.11.2017 | 18:14

В Кузнецке прошел межрегиональный турнир по хоккею среди детей 2009 года рождения. Пусть пока не все из этих ребят могут самостоятельно справиться с амуницией, зато едва ли не каждый мечтает в будущем стать членом сборной России.

Турнир проходил в необычном формате - на льду играли сразу четыре команды. Одновременно на разных сторонах хоккейной площадки прошли сразу два матча.

«Преимущество игры на полуплощадке в том, что дети производят намного больше технических элементов, и задействована полностью вся команда», - подчеркнул заместитель директора спортивного комплекса «Рубин» в городе Кузнецке Олег Казаров.

В результате трехдневной борьбы победу отпраздновали юные хоккеисты пензенского «Дизеля», а второе место у хозяев соревнований кузнецкого «Рубина». Бронзу увезли домой гости из Мордовии, а команда из Тольятти осталась без наград.