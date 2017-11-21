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Спорт | Пензенская пловчиха Виктория Андреева завоевала серебро на чемпионате России

21.11.2017|13:54
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Пензенская спортсменка Виктория Андреева выиграла серебряную медаль на чемпионате России по плаванию, который проходит в Казани с 18 по 22 ноября. Об этом сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации плавания.

Пензячка стала второй на стометровке комплексным плаванием, показав результат 1:00.24. Первой к финишу приплыла Ника Годун из Москвы (1:00.10).

Третье место разделили Виталина Симонова, представляющая Новосибирскую область, и Дарья Карташова из Санкт-Петербурга. Девушкам на преодоление дистанции понадобилась 1 минута 0,63 секунды.

19 ноября пензенский пловец Александр Харланов завоевал серебро на стометровке баттерфляем.

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