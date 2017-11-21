21.11.2017 | 13:54

Пензенская спортсменка Виктория Андреева выиграла серебряную медаль на чемпионате России по плаванию, который проходит в Казани с 18 по 22 ноября. Об этом сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации плавания.

Пензячка стала второй на стометровке комплексным плаванием, показав результат 1:00.24. Первой к финишу приплыла Ника Годун из Москвы (1:00.10).

Третье место разделили Виталина Симонова, представляющая Новосибирскую область, и Дарья Карташова из Санкт-Петербурга. Девушкам на преодоление дистанции понадобилась 1 минута 0,63 секунды.

19 ноября пензенский пловец Александр Харланов завоевал серебро на стометровке баттерфляем.