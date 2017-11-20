20.11.2017 | 17:23

19 ноября в «Дизель-Арене» состоялся турнир по смешанным единоборствам Fight Nights Global 79. Десять поединков - и каждый зрелищный. Трибуны были полны ожидавшими эффектных схваток.

Турнир международный. В поединках участвовал представлявший Бразилию Чарльз Андраде, он проиграл самарцу Виктору Селиверстову. Чех Виктор Пешта одержал победу над белорусом Алексеем Кудиным.

Бои шли по три раунда, каждый по 5 минут. Немногие участники смогли продержаться в клетке столько времени. Рустам Мадоян установил своеобразный рекорд: он одолел соперника за несколько секунд в первом раунде.

«Я думаю, каждый, кто здесь выигрывает, счастлив, потому что это мечта каждого бойца - выступить на каком-то турнире и так быстро выиграть», - поделился Рустам Мадоян.

Страсти разгорались с каждым поединком, ведь все зрители ожидали финального боя за титул чемпиона. В нем сошлись два тяжеловеса: ростовчанин Сергей Павлович, одержавший подряд больше десяти побед, и Кирилл Сидельников из Старого Оскола. Оба титулованных спортсмена равны по силе и умениям, предсказать исход никто не брался.

Павлович нокаутировал соперника в первом же раунде и сохранил чемпионский пояс Fight Nights Global. Двенадцатая победа подряд, но ни капли упоения славой - титул нужно суметь удержать.

«Еще много высот! Есть много ошибок, над которыми надо работать. И первое, что будет, - это разбор полетов», - отметил победитель турнира Сергей Павлович.