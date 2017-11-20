Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|20 ноя 2017|19:45
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
0oC
+4oC
Завтра | Облачно |
  69.67  |  $  59.27
 

Спорт | В турнире Fight Nights Global 79 победил ростовчанин Сергей Павлович

20.11.2017|17:23
Печать

19 ноября в «Дизель-Арене» состоялся турнир по смешанным единоборствам Fight Nights Global 79. Десять поединков - и каждый зрелищный. Трибуны были полны ожидавшими эффектных схваток.

Турнир международный. В поединках участвовал представлявший Бразилию Чарльз Андраде, он проиграл самарцу Виктору Селиверстову. Чех Виктор Пешта одержал победу над белорусом Алексеем Кудиным.

Бои шли по три раунда, каждый по 5 минут. Немногие участники смогли продержаться в клетке столько времени. Рустам Мадоян установил своеобразный рекорд: он одолел соперника за несколько секунд в первом раунде.

«Я думаю, каждый, кто здесь выигрывает, счастлив, потому что это мечта каждого бойца - выступить на каком-то турнире и так быстро выиграть», - поделился Рустам Мадоян.

Страсти разгорались с каждым поединком, ведь все зрители ожидали финального боя за титул чемпиона. В нем сошлись два тяжеловеса: ростовчанин Сергей Павлович, одержавший подряд больше десяти побед, и Кирилл Сидельников из Старого Оскола. Оба титулованных спортсмена равны по силе и умениям, предсказать исход никто не брался.

Павлович нокаутировал соперника в первом же раунде и сохранил чемпионский пояс Fight Nights Global. Двенадцатая победа подряд, но ни капли упоения славой - титул нужно суметь удержать.

«Еще много высот! Есть много ошибок, над которыми надо работать. И первое, что будет, - это разбор полетов», - отметил победитель турнира Сергей Павлович.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!