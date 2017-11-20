20.11.2017 | 18:40

В Пензе прошел региональный этап Кубка России по функциональному многоборью - отбор на более крупные финальные соревнования под названием «Гераклиада».

В сражение за право называться сильнейшими вступили девять мужчин и три девушки. Состязания проходили в несколько этапов.

«Три достаточно разнообразных комплекса. Если в первом комплексе у нас идет приоритет времени (есть определенный интервал, за который надо сделать как можно больше движений), то во втором комплексе - приоритет заданию (есть определенный объем, который нужно сделать как можно больше). Третий же комплекс чисто силовой», - рассказал главный судья соревнований Никита Красиков.

Участники состязаний по кроссфиту должны в совершенстве владеть такими снарядами, как гиря, скакалка, перекладина и штанга. Здесь нужно быть универсальным спортсменом. Победителем становится набравший наибольшее количество очков.