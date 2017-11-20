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Спорт | Пензенский пловец Александр Харланов стал вторым на чемпионате России

20.11.2017|14:49
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Пензенец Александр Харланов завоевал серебро на чемпионате России по плаванию, который проходит в Казани с 18 по 22 ноября.

Спортсмен пришел вторым на стометровке баттерфляем, показав результат 50,57 секунды.

Лучшим стал Александр Садовников, представляющий Калининград. Он потратил на заплыв 50,48 секунды. Третье место у петербуржца Даниила Пахомова, преодолевшего дистанцию за 50,66 секунды.

«Кроме того, выступающая за Пензенскую область Анастасия Фесикова показала четвертое время на дистанции 100 метров на спине. А Роман Ларин на этой же дистанции тоже стал четвертым», - сообщили в пресс-службе областного министерства физической культуры и спорта.

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