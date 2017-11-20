20.11.2017 | 17:02

Более 500 пар из 20 городов России подарили поклонникам спортивных бальных танцев «Хрустальный вальс». Уже в 17-й раз турнир, в рамках которого разыгрывался Кубок губернатора Пензенской области, собрал своих друзей.

«Интерес к нашему Кубку не ослабевает, и с каждым годом количество участников становится все больше и больше, потому что Пенза является признанным центром развития спортивных бальных танцев», - отметил вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин.

Большинство танцоров представляли Сурский край: для участия заявились воспитанники десяти пензенских и двух зареченских клубов. Гости из Москвы, Нижнего Новгорода, Самары, Уфы привезли не менее достойных соперников.

«Турнир всегда полон той энергии, которая должна быть на любом турнире, и эту энергию мы чувствуем в вас и в нас, судьях», - отметил главный судья соревнований Юрий Сиверс.

Состязания продолжались три дня. Медали разыгрывали в различных по статусу подтурнирах, но самое большое внимание было приковано к первенству ПФО у детей и юниоров. Здесь отличился пензенский дуэт Владислав Санюк - Кристина Пахомова, ставший бронзовым призером.