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Спорт | Юные пензенцы стали бронзовыми медалистами турнира по бальным танцам

20.11.2017|17:02
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Более 500 пар из 20 городов России подарили поклонникам спортивных бальных танцев «Хрустальный вальс». Уже в 17-й раз турнир, в рамках которого разыгрывался Кубок губернатора Пензенской области, собрал своих друзей.

«Интерес к нашему Кубку не ослабевает, и с каждым годом количество участников становится все больше и больше, потому что Пенза является признанным центром развития спортивных бальных танцев», - отметил вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин.

Большинство танцоров представляли Сурский край: для участия заявились воспитанники десяти пензенских и двух зареченских клубов. Гости из Москвы, Нижнего Новгорода, Самары, Уфы привезли не менее достойных соперников.

«Турнир всегда полон той энергии, которая должна быть на любом турнире, и эту энергию мы чувствуем в вас и в нас, судьях», - отметил главный судья соревнований Юрий Сиверс.

Состязания продолжались три дня. Медали разыгрывали в различных по статусу подтурнирах, но самое большое внимание было приковано к первенству ПФО у детей и юниоров. Здесь отличился пензенский дуэт Владислав Санюк - Кристина Пахомова, ставший бронзовым призером.

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Гость|20.11.2017 19:06|

Танцуй пока молодой! Потом всю жизнь крутиться в поисках денег и не до этого будет!

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