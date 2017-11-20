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Спорт | Две пензячки выступят на первенстве России по спортивной гимнастике

20.11.2017|14:14
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С 22 по 25 ноября в ДС «Буртасы» пройдет первенство России по спортивной гимнастике среди девушек.

В соревнованиях примут участие около ста человек из 35 субъектов страны. Пензенскую область представят Анастасия Логинова и Екатерина Кутель.

Девушки в возрасте 9-12 лет будут выполнять обязательную и произвольную программы 1-го и 2-го разрядов.

«Победители личного многоборья и командного первенства определяются по сумме двух дней. Финалы в отдельных видах будут разыграны 24 и 25 ноября», - сообщили в СШОР по гимнастике имени Н. А. Лавровой.

На аналогичных состязаниях среди юношей пензенцы завоевали золотую и две бронзовые награды.

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