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Спорт | В выходные в Пензе пройдут соревнования по спортивным танцам

17.11.2017|16:33
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18 и 19 ноября в Пензе состоится розыгрыш кубка губернатора по спортивным бальным танцам «Хрустальный вальс», который проведут уже в 17-ый раз. В Сурский край приедут полторы тысячи человек со всего Приволжского федерального округа.

Пензу представят 300 танцоров. По словам организаторов, для любителей вальса, фокстрота и ча-ча-ча зрелище будет незабываемым.

«Наше мероприятие является стартовой площадкой для многих будущих чемпионов мира во всех возрастах. У нас выступали пары, которые становились чемпионами мира и в 14-15 лет, и в 16-19 лет, а также чемпионами мира среди взрослых. Все они начинали свой путь именно здесь», - отметил организатор соревнований Владимир Баландин.

Наряду с «Хрустальным вальсом» 18 и 19 ноября состоятся первенство Приволжского федерального округа, открытые кубок и чемпионат Пензенской области и другие соревнования по спортивным бальным танцам. Зрители увидят выступления танцоров разного возраста.

Участники первенства, розыгрыша кубков и чемпионата будут выступать во дворце спорта «Олимпийский».

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