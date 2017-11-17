17.11.2017 | 09:07

В четверг, 16 ноября, пензенский «Дизель» одержал победу в первом в истории матче с китайским клубом - «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» (Харбин).

Дизелисты открыли счет на третьей минуте встречи (отличился Данил Макаров), но соперники вскоре отыгрались - 1:1.

Во втором периоде пензенцы получили шайбу в свои ворота, но Никита Иванов и Павел Копытин смогли нанести ответные удары - 3:2.

В третьем периоде Александр Тарасов довел преимущество до комфортного - 4:2. С таким счетом и закончился матч.

«Очень серьезно готовились к этому международному матчу, но игра пошла совсем не по нашему сценарию. Главное, что смогли добыть три очка на домашнем льду. Концовка матча получилась валидольной», - поделился мнением главный тренер «Дизеля» Андрей Сидоренко.

После победы над клубом из Харбина желто-синие переместились на 13-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Высшей хоккейной лиги с 35 очками и попали в зону плей-офф.