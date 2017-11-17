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Спорт | Хоккеисты пензенского «Дизеля» обыграли гостей из Китая - 4:2

17.11.2017|09:07
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В четверг, 16 ноября, пензенский «Дизель» одержал победу в первом в истории матче с китайским клубом - «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» (Харбин).

Дизелисты открыли счет на третьей минуте встречи (отличился Данил Макаров), но соперники вскоре отыгрались - 1:1.

Во втором периоде пензенцы получили шайбу в свои ворота, но Никита Иванов и Павел Копытин смогли нанести ответные удары - 3:2.

В третьем периоде Александр Тарасов довел преимущество до комфортного - 4:2. С таким счетом и закончился матч.

«Очень серьезно готовились к этому международному матчу, но игра пошла совсем не по нашему сценарию. Главное, что смогли добыть три очка на домашнем льду. Концовка матча получилась валидольной», - поделился мнением главный тренер «Дизеля» Андрей Сидоренко.

После победы над клубом из Харбина желто-синие переместились на 13-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Высшей хоккейной лиги с 35 очками и попали в зону плей-офф.

Источник — Фото ПХК «Дизель»
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Гость|17.11.2017 09:24|

Чем китайцев накормили??

Гость|17.11.2017 09:27|

Со сборной Бразилии надо попробовать

Гость|17.11.2017 09:35|

penzainform.ru писал(a):

После победы над клубом из Харбина желто-синие переместились на 13-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Высшей хоккейной лиги с 35 очками и попали в зону плей-офф.
Ну наконец то!

Имя: Гость
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