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Спорт | «Дизель» переместился на 13-ю строчку турнирной таблицы ВХЛ

17.11.2017|17:45
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Исторический для «Дизеля» матч завершился красивой победой. Пензенская команда впервые в рамках чемпионата высшей хоккейной лиги встретилась с соперником из Китая - клубом «Куньлунь Ред Стар» (Хэйлунцзян).

Ход игры был стремительным - уже на третьей минуте пензенцы вышли вперед, но «драконы» сумели ответить на это двумя шайбами. И все же хозяева выглядели предпочтительнее: желто-синие использовали две ошибки линии обороны соперника и вернули себе лидерство.

В третьем периоде дизелисты действовали по счету - свои ворота оставили на замке, а в концовке успешно провели стремительную контратаку. Счет 4:2 в пользу сурской дружины. С таким результатом и завершился поединок.

«Немножко не по сценарию у нас пошел сегодняшний матч. Китайская команда очень понравилась, мы говорили, что у них есть мастера: идут в контратаку, хорошо прессингуют, но, самое главное, что добились три очка», - отметил главный тренер «Дизеля» Андрей Сидоренко.

Победа над соперником из Поднебесной позволила пензенцам сделать качественный скачок в турнирной таблице: набрав 35 очков, хоккеисты разом переместились на 13-е место в чемпионате ВХЛ.

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