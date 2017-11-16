16.11.2017 | 14:45

Из областного чемпионата по настольному теннису выросла межнациональная ассоциация любителей и профессионалов этого вида спорта, которая была зарегистрирована буквально на днях. Еще несколько лет назад организатор турнира даже не думал, что такое возможно. Когда-то он просто начал проводить состязания теннисистов местного уровня, на которые теперь приезжают из соседних областей.

«Идея ассоциации возникла у нас с организацией вот таких крупных межрегиональных турниров, которые мы проводим раз в год. Сейчас у нас третий тур премьер-лиги, сезон 2017-2018 года. Этот сезон - шестой по счету», - рассказал организатор турнира Сергей Декуров.

Так что в будущем к организации состязаний станет причастна межнациональная ассоциация.

В рамках областной премьер-лиги в третьем туре сражаются сильнейшие теннисисты из Пензы, Мордовии, Саратова.

Мария Штыкова - школьница, но ее не смущает противостояние со старшими, как и то, что она единственная представительница слабого пола.

«У нас в теннисе всегда очень мало женщин. Если ты выезжаешь на крупные соревнования, то, конечно, ты выступаешь среди девушек. Их много собирается со всего Поволжья, а из области не очень. Но и привыкаешь к мужскому уровню, игра становится мужская, а не женская», - рассказала юная теннисистка.

Финал премьер-лиги - в мае, а сейчас в лидерах пензенцы и саратовцы.