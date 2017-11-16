16.11.2017 | 17:00

Около сотни ватерполистов из шести регионов страны принимают участие в первом туре первенства России среди юношей до 17 лет. Соревнования проходят в физкультурно-оздоровительном комплексе «Дельфин».

В своем стартовом матче команда Сурского края встретилась со сверстниками из Красноярска. За происходящим в бассейне наблюдали с трибун другие участники турнира, представляющие Новосибирскую, Московскую, Саратовскую и Челябинскую области.

«Очень мутная игра - никто ничего не делает. Можно и поживее, можно прессинговать красноярцев, которые, впрочем, тоже ничего из себя не представляют. Пожелаем всем удачи!» - поделился мнением спортсмен из Челябинска Сергей Бердников.

«Больше усилий делаем на тактику. Мы много тренировались, чтобы показать лучший результат», - рассказал нападающий пензенской команды СДЮСШОР водных видов спорта Денис Кожевников.

В итоге пензенские ватерполисты уступили сборной красноярского края со счетом 4:8. Во втором матче наши юноши оказались чуть слабее Саратова - 4:5. Однако шанс поправить свое турнирное положение у сурской дружины есть, ведь впереди ещё три игры.

Соревнования завершатся в субботу. А в декабре команды ждет второй тур первенства, который пройдет в том же ФОК.