16.11.2017 | 14:34

В субботу, 18 ноября, в 15:00 в спортивно-развлекательном комплексе «Город развлечений» (ул. Радужная, 1) состоится официальное открытие академии Fight Night.

Ключевым событием дня станет открытая тренировка Абдурахмана Нурмагомедова - тренера и профессионального бойца ММА в категории до 93 кг.

Абдурахман Нурмагомедов - вице-чемпион мира, чемпион России и Республики Дагестан по боевому самбо, ученик заслуженного тренера России, одного из лучших тренеров мира по ММА Абдулманапа Нурмагомедова, брат и спарринг-партнер непобежденного бойца Хабиба Нурмагомедова.

Кроме того, Абдурахман Нурмагомедов является чемпионом Европы по панкратиону, чемпионом Евразии по рукопашному бою, обладателем титула «Золотой кулак России - 2010», победителем международных турниров по ММА (М-1, PROFC).

Он имеет титулы мастера спорта международного класса по боевому самбо и панкратиону и мастера спорта России по рукопашному бою.

В открытии академии Fight Night примут участие Камил Гаджиев, Владимир Минеев, Али Багаутдинов, Бату Хасиков, Сергей Павлович, Кирилл Сидельников, Алексей Кудин и многие другие.

Розыгрыш билетов на мероприятие проводится в официальных группах СРК «Город развлечений»:

- https://vk.com/gorod_razvlecheniy,

- https://www.instagram.com/gorod.razvlecheniy/.

Купить или забронировать билет можно по телефону 99-99-00, сообщается на сайте www.otdoxni.com.