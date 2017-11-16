16.11.2017 | 11:41

В среду, 15 ноября, баскетболистки пензенского клуба «Юность» потерпели поражение во второй выездной встрече против новосибирского «Динамо-2».

Игры проводились в рамках чемпионата России по баскетболу среди женских команд второго дивизиона Суперлиги.

«В первом периоде пензенские спортсменки отставали всего на два очка, а во втором вовсе вырвались вперед - 55:44. Однако в третьем отрезке матча игроки «Динамо-2» смогли перехватить инициативу - 68:66», - сообщили в пресс-службе клуба.

В итоге игра завершилась со счетом 92:87 в пользу хозяек площадки.

14 ноября в первом матче серии «Юность» одержала победу над «Динамо-2» со счетом 81:67.

«Следующую серию игр «Юность» проведет на выезде 18 и 19 ноября в Красноярске, где сыграет с «Енисеем-2», - уточнили в пресс-службе.