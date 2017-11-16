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Спорт | 18 ноября во дворце спорта «Рубин» состоится открытый турнир по шашкам

16.11.2017|17:03
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18-го ноября 11 канал приглашает всех желающих, независимо от возраста, принять участие в открытом чемпионате города по русским шашкам во дворце спорта «Рубин». Это доступная настольная игра, в которой шанс победить есть у каждого! Состязания будут проходить по швейцарской системе - сильные соревнуются с сильными, а слабые играют со слабыми.

«В русских шашках по правилам взятие обязательно: соперник подставил шашку под бой, значит, вы должны пробить все шашки, которые попадутся у вас на пути. Если ваш соперник сделал ход не по правилам, то только вы решаете - оставить все как есть или заставить соперника переходить по правилам», - пояснил главный секретарь Пензенской областной федерации шашек Андрей Казарчук.

Лучшие игроки получат фотоаппарат, смартфон, а также другие поощрительные призы и подарки. Партнером турнира является интернет-магазин электроники и бытовой техники «Ситилинк».

11 канал уже имеет солидный опыт проведения различных состязаний, в том числе и по домино, когда многочисленные поклонники этой народной игры собирались на Фонтанной площади города Пензы. Предполагается, что любителей устроить баталии на черно-белых клетчатых досках будет еще больше.

«Мы приглашаем всех жителей города, гостей Пензы прийти семьями, потому что в этом турнире каждый может принять участие - ребенок, мама, папа, бабушки, дедушки. Шансы есть у всех», - отметил главный редактор ТРК «Наш дом» Владимир Белов.

Регистрация участников турнира начнется во дворце спорта «Рубин» 18 ноября в 10 часов. Старт соревнований в 11:00.

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