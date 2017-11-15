15.11.2017 | 11:08

Во вторник, 14 ноября, пензенский «Дизелист» победил в Липецке в рамках регулярного чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги.

Во втором периоде гости забросили две шайбы в ворота МХК «Липецк»: отличились Максим Колмыков и Михаил Потапов - 2:0. Под занавес матча хозяевам площадки удалось размочить счет, но дальше дело не пошло - 1:2.

Следующий матч «Дизелист» проведет 25 ноября на домашней площадке против команды «Тверичи».

После 13 игр «Дизелист» пока занимает третью строчку в таблице с 30 очками. У ближайших соперников, команд «Локо-Юниор» и «Белгород», 31 и 32 очка соответственно, но они провели уже 14 матчей.