15.11.2017 | 16:26

В домашнем матче Высшей хоккейной лиги пензенский «Дизель» принимал чеховскую «Звезду». Подопечные Андрея Сидоренко не сумели продолжить свою беспроигрышную серию из трех побед.

В самом начале стартовой двадцатиминутки сурская дружина пару раз была близка к штурму ворот соперников из Московской области. Но сработало спортивное правило: не забиваешь ты - забивают тебе.

На перерыв команды ушли с минимальным преимуществом гостей. После заливки льда хозяева площадки бросились отыгрываться, забыв об обороне. В итоге «Дизель», играя в большинстве, умудрился пропустить вторую шайбу.

В середине второго периода сразу два хоккеиста чеховской «Звезды» оказались на скамейке штрафников. «Дизель» провел массированную атаку, но не смог забросить шайбу, даже имея весомое численное преимущество. Однако желто-синие все же сократили отставание в счете, играя впятером против четырех чеховцев. Надежду подарил пензенским болельщикам Дмитрий Бойчук.

А в заключительном отрезке матча уже хозяева площадки стали нарушать правила и, как следствие, удаляться судьей, чем и воспользовались их соперники, сумев трижды огорчить голкипера желто-синих. В итоге «Дизель» потерпел крупное поражение со счетом 1:5.

Следующий матч наша дружина вновь проведет на родном льду. 16 ноября в гости к пензенцам приедет китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» (Хэйлунцзян).