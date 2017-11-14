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Спорт | В Пензе состоялись чемпионат и первенство области по борьбе сетокан

14.11.2017|15:15
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Более 170 атлетов приняли участие в чемпионате и первенстве региона по восточному единоборству сетокан. Для каратистов этот старт один из самых ответственных, ведь от него зависит, насколько продуктивно сложится весь спортивный год.

«Трясем всех ветеранов, просим выступить. В Пензенской области ветераны редко выступают на областных соревнованиях - кто работает, кто занят личной жизнью. Тем не менее мы хотим возобновить традицию», - рассказал президент Федерации ВБЕ Пензенской области Алексей Елисеев.

Сильнейшие спортсмены выступят на чемпионате и первенстве Приволжского федерального округа в январе. Турнир состоится в городе Чебоксары.

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