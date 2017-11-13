13.11.2017 | 16:00

В пятницу, 17 ноября, на льду СЗК «Дизель-Арена» состоится хоккейный матч между сборными правительства Пензенской области и звезд российского спорта.

Ожидается, что в игре примут участие такие уроженцы Пензы, как двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников, заслуженные мастера спорта СССР Владимир и Александр Голиковы, советский хоккеист и тренер Александр Якушев.

На лед также выйдут участники турнира по смешанным боевым единоборствам Fight Nights, который пройдет в Пензе 19 ноября, многократный чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов Бату Хасиков и продюсер промоутерской компании Fight Nights Global, капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев.

«Запланировано большое спортивное шоу, в котором примут участие олимпийские чемпионы, медийные лица, члены правительства Пензенской области во главе с губернатором. Мы постараемся сделать все, чтобы у участников игры и болельщиков было праздничное настроение», - сообщил министр физической культуры и спорта региона Григорий Кабельский.

Вход на матч бесплатный. Начало в 18:00.