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Спорт | Пензенская спортсменка Надежда Бажина стала второй на этапе Кубка мира

13.11.2017|09:55
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В воскресенье, 12 ноября, пензенская прыгунья в воду Надежда Бажина в паре с Никитой Шлейхером выиграла серебро на этапе Кубка мира в австралийском Голд-Косте. В синхронных прыжках с трехметрового трамплина россияне набрали 271,20 балла.

«Первенствовали в этой дисциплине немцы Мартин Вольфрам и Тина Пунцель (276,78). Третьими стали малазийцы Нурдхабитах Сабри и Габриэль Гилберт Даим (265,71)», - сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта.

В заключительный день соревнований российские спортсмены завоевали три медали. Никита Шлейхер выиграл бронзу в прыжках с вышки среди мужчин. В паре с Александром Белевцевым он стал лучшим в синхронных прыжках с вышки.

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