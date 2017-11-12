12.11.2017 | 14:38

Бокс - это сила. Об этом воспитанникам каменской школы рассказали опытные наставники. Держать удар ребят учил на тренировке мастер спорта России Шамиль Клейменов. Когда-то он сам начинал заниматься на каменских рингах.

«Всегда сюда приезжаю, не забываю. И мне это приятно - проводить тут тренировки, показывать детям…» - отметил Шамиль Клейменов.

Вместе с ним в Каменку приехали и опытные тренеры. Владимир Кочнев - мастер спорта СССР, сейчас работает в качестве наставника, воспитал не одного чемпиона. Уверен, что и из этих ребят могут получиться хорошие боксеры. Главное, по его мнению, помнить некоторые важные вещи.

«Если говорить о силе, то не сила удара, как я обычно говорю, а сила духа, сила воли - понятие силы в боксе. И бокс развивает чисто человеческие качества, сильные человеческие качества. Боксер - умный, грамотный боксер, а не какой-то там новичок-середнячок. Ими еще сильные люди становятся, умные, грамотные люди», - подчеркнул тренер высшей категории по боксу Владимир Кочнев.