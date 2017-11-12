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Спорт | Пензенские дзюдоисты завоевали три медали на турнире в Саратове

12.11.2017|10:18
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В субботу, 11 ноября, сборная команда Пензенской области по дзюдо завоевала полный комплект наград на традиционном всероссийском турнире по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет на призы клуба «Фаворит» в Саратове.

В соревнованиях принимали участие более 200 человек из 11 городов России: Саратова, Вольска, Балакова, Москвы, Санкт-Петербурга, Тамбова, Самары, Ульяновска, Дзержинска, Волгограда и Пензы.

Как сообщил президент Федерации дзюдо Пензенской области Эдуард Копылов, воспитанник училища олимпийского резерва Роман Кулыгин в своей весовой категории занял первое место, Никита Учуев удостоился серебра, а Владислав Бурментьев - бронзы.

Источник — Фото Федерации дзюдо Пензенской области
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