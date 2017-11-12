12.11.2017 | 10:18

В субботу, 11 ноября, сборная команда Пензенской области по дзюдо завоевала полный комплект наград на традиционном всероссийском турнире по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет на призы клуба «Фаворит» в Саратове.

В соревнованиях принимали участие более 200 человек из 11 городов России: Саратова, Вольска, Балакова, Москвы, Санкт-Петербурга, Тамбова, Самары, Ульяновска, Дзержинска, Волгограда и Пензы.

Как сообщил президент Федерации дзюдо Пензенской области Эдуард Копылов, воспитанник училища олимпийского резерва Роман Кулыгин в своей весовой категории занял первое место, Никита Учуев удостоился серебра, а Владислав Бурментьев - бронзы.