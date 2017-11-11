11.11.2017 | 18:48

Участники турнира по бильярду среди сотрудников правоохранительных органов «Офицеры России» собрались не только ради желания стать первыми.

«Традиционно у нас планируется около двадцати участников, и в основном это люди, которые обычно к нам приходят. У нас тут домашняя обстановка: кто-то играет, кто-то просто пришел пообщаться после трудовых будней. Мероприятие проходит в дружеской обстановке», - рассказал организатор турнира Сергей Чистов.

«Бильярд - игра для умных и думающих. К ней нужно готовиться и физически, и мысленно, и, конечно, нужно тренироваться. Если не будешь этого делать, то ничего не получится», - отметил полковник милиции в отставке Александр Овчинников.

Это прекрасно понимает и Валерия Лукьянова - самая юная, но, возможно, самая опытная участница соревнований. Девушка 9 лет профессионально занимается бильярдом, и за ее плечами череда турниров самого разного уровня, включая чемпионаты мира. Но здесь Валерия тоже на ради победы: она мечтает стать хорошим юристом, а участие в таких состязаниях могут пригодиться в будущем.

«Здесь очень интересные люди, с ними интересно и поиграть, и познакомиться, и поговорить», - поделилась девушка.

Участники турнира играют в свободную пирамиду до двух побед, затем состоятся финальные встречи.