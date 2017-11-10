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Спорт | Сильнейшие сурские самбисты сошлись в упорной борьбе

10.11.2017|19:55
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В Пензе проходят чемпионат и первенство области по самбо. В состязаниях приняли участие девушки 16-17 лет, а также юноши 2002 года рождения и старше.

«Здесь Пенза представлена всеми школами, то есть это СДЮШОР «Витязь», комплексный СДЮШОР, города Заречный, Кузнецк, Ломов и Никольск», - отметил главный судья соревнований Олег Можаров.

По результатам турнира будет сформирована команда, которая поедет в декабре в Нижегородскую область на чемпионат и первенство Поволжья.

Путевку на окружные соревнования планирует заработать и Егор Басков. В прошлом году на региональных состязаниях он завоевал золото.

«Мои сильные стороны в том, что я ловкий, хорошо борюсь в стойке. Здесь есть с кем побороться. Задачи будем решать по ходу соревнований - и выигрывать», - поделился планами самбист.

Чемпионат и первенство области по самбо завершатся 11 ноября.

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